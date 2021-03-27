بلجيكا تسن إجراءات صحية جديدة لوقف انتشار كورونا أبرزها إغلاق المهن غير الطبية

وكالات

قالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن أمس الجمعة، إنه تم نشر القرار الوزاري المتضمن للإجراءات الجديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا التي تم اتخاذها مؤخرا ضمن قرارات اللجنة الاستشارية يدخل المرسوم حيز التنفيذ بداية من مساء الجمعة فى منتصف الليل ويسري حتى 25 أبريل، وباستثناء حظر السفر غير الضرورى من وإلى الخارج والذى يسرى حتى 18 أبريل.

ويحث المرسوم على تطبق الإجراءات التالية:

-حظر التجمعات لأكثر من 4 أشخاص (الأطفال دون سن 13 عامًا).

– إغلاق الوظائف غير الطبية ومهن الاتصال، المحلات غير الأساسية تعمل بنظام “انقر واستلم” أو عن طريق نظام المواعيد الخاضع لسلسلة من الشروط.

يمكن أن تظل الأعمال الأساسية مفتوحة وهى كالتالي:

محلات المواد الغذائية ، بما في ذلك المحلات الليلية ، متاجر منتجات النظافة والعناية ، متاجر متخصصة لمستلزمات الأطفال ، مخازن علف الحيوانات، الصيدليات. محلات بيع الصحف والمكتبات، محطات الخدمة وموردي الوقود، متاجر الاتصالات، باستثناء المتاجر التي تبيع الملحقات فقط، متاجر الأجهزة الطبية، متاجر DIY، مراكز الحدائق ودور الحضانة، محلات الزهور والنباتات، متاجر البيع بالجملة المخصصة للمهنيين ،متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة لبيع أقمشة الملابس، منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة التي تبيع خيوط الحياكة والخردوات، متاجر القرطاسية.