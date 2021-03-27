بدء الإغلاق الجزئى لمحور روض الفرج بالاتجاهين لمدة 10 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل "السادسة صباحا" محور روض الفرج جزئيا فى الاتجاهين أعلى جزيرة الوراق بالجيزة، لصيانة الفواصل، ويستمر الغلق 10 أيام حتى الاثنين 5 أبريل المقبل وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أن الإغلاق الجزئى فى الاتجاهين على بعد 100 متر تقريبا من كوبرى تحيا مصر، ويكون بالتناوب، موضحا أن الأعمال تشمل غلق 3 حارات مرورية وترك 3 حارات لعدم تعطيل الحركة، وذلك لمدة عشرة أيام ابتداء من السادسة صباح اليوم السبت، وحتى يوم الاثنين 5 أبريل المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساء فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة.

وأضاف المصدر ، أن الأعمال تأتى فى إطار القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج، مشيرا إلى أنه سيجرى نشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال من خلال الشركة المنفذة، موضحا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.