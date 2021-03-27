انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بشهر مارس لطلاب الأزهر.. اليوم

كتب لؤى على

تنطلق اليوم السبت، أعمال الامتحانات الشهرية لطلاب المعاهد الأزهرية، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع، بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى لجميع المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية والخاصة والشعبة الإسلامية، ومن المقرر أن تكون الامتحانات الشهرية على مدار ثلاثة أشهر، هي: مارس وأبريل ومايو.

ويؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين وطلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين امتحاناتهم اليوم السبت في جميع المواد ، بينما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائي غدا الأحد امتحاناتهم في جميع المواد ، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانويين الأدبي والعلمي امتحاناتهم على مدار 3 أيام ، هي : الأحد والإثنين والثلاثاء ، وتقسم المواد على هذه الأيام الثلاثة ، بينما يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم الشهرية على مدار يومين هما الأربعاء والخميس ، لتكون نهاية الامتحانات الشهرية يوم الخميس 1 إبريل.

ووضع القطاع عدة شروط وضوابط لهذه الامتحانات من أجل ضبط إيقاعها ؛ حيث شملت هذه الشروط والضوابط أن تكون الامتحانات الشهرية في ورقة أسئلة واحدة مجمعة للمواد على غرار ما تم في الامتحانات الفصل الدراسي الأول ، وأن يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان شهر مايو لكل مادة ، كما شملت أيضا الضوابط أنه يجب على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد في الأشهر الثلاثة ( مارس ، أبريل ، مايو ) ، وتكليف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسي الثاني بكل دقة وحزم .