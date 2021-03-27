انتقال المعمل الجنائى لموقع انهيار عقار جسر السويس لتحديد أسباب الحادث

كتب عبد الرحمن سيد

انتقل رجال المعمل الجنائى، لمعاينة موقع انهيار عقار من 10 طوابق بشارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، لمعرفة مدى الأضرار التي سببها للعقارات المجاورة له بالمنطقة، وكذلك إجراء معاينة لعرفة الأسباب وراء انهيار عقار و تقدير الخسائر الناجمة عنه.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.