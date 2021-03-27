"اليوم السابع" يلتقى مصابي حادث قطارى سوهاج داخل المستشفيات‎.. صور

سوهاج – محمود مقبول

التقى "تليفزيون اليوم السابع"، اليوم السبت، عددا من المصابين فى حادث قطاري منطقة الصوامعة فى مدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، والذين يتلقون الفحوصات الطبية والعلاج اللازم داخل المستشفيات المختلفة بالمحافظة.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وعدد من قيادات المحافظة، استمعوا خلال جولاتهم على المستشفيات، إلى عدد من المصابين حيث قال أحدهم إنهم جميعاً فداء لمصر والوطن، وإن الحادث عابر ويحدث فى جميع أنحاء العالم ولا يجب أن يغفل أبناء الصعيد الدور الكبير الذي تقوم به الدولة حالياً لتطوير كافة جوانب الحياة فى محافظات الصعيد بأكملها، موجهاً الشكر عبر محافظ سوهاج إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه وكافة المصابين بالمستشفيات.

وقام المصابون خلال جولة المحافظة بتوجيه الشكر لكافة قيادات مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تقديم كافة H,[i الدعم اللازم لهم منذ وقوع الحادث يوم أمس وحتى الآن، والزيارات المتكررة لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والنقل والتعليم العالى للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب الحادث الأليم الذي وقع لهم.

وكانت قد قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، إنه منذ وصول خبر حادث قطار سوهاج إلى هيئة الإسعاف وصلت أول سيارة إسعاف خلال 5 دقائق، مشيرة إلى أن 105 سيارات إسعاف من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة تعاملت مع الحادث للتمكن من الإخلاء الأمثل والآمن في وقت قياسى، وتم إرسال المصابين إلى المستشفيات بشكل عاجل، وتم ذلك بمساعدة الأهالى أيضا.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أنه تم توفير 3 آلاف كيس دم، بجانب الدم الموجود في المحافظة، متابعة: "دقننا الإصابات ورصدنا 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من قبل الأهالى، منهم 20 فى حالة غيبوبة وكان فى الإبلاغ بأنها جثامين.. وبعد التدقيق من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة والأجهزة المعنية ومتابعة كل المستشفيات.. وصلت الإصابات إلى 185 إصابة، والوفيات 19 حالة، و3 أكياس أشلاء حتى هذه اللحظة.. والملاحظ أن الإصابات زادت بعد التدقيق والمتابعة الطبية لأن فيه حالات تم تسجيلها على أنها حالات وفاة ولكنها كانت في غيبوبة تامة بعد التدقيق.. وتم خروج 90 حالة".

وتابعت: "116 كسور فى العظام.. و89 جراحات مختلفة.. و20 كانوا في غيبوبة تامة ما بعد الارتجاج.. وتم نقل 3 حالات جراحات دقيقة الى معهد ناصر بالأمس".

وكانت قد عادت حركة القطارات بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع فى منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عقب اصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر ركاب، حيث عادت حركة القطارات على شريط السكة الحديد بموقع حادث قطاري محافظة سوهاج، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة تصادم القطارين يوم أمس الجمعة.

وقام على مدار الساعات الماضية عقب وقوع الحادث، رجال هيئة سكك حديد مصر بإصلاح وصيانة كافة القضبان التى تعرضت للتلف والضرر جراء الحادث وانقلاب بعض عربات القطارين وتم تركيب قضبان جديدة على طريق الحادث، حيث انتقل أمس النائب العام المستشار حماده الصاوى إلى مكان حادث قطارى سوهاج الذى وقع بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، وأجرى المعاينة التصويرية لكيفية حدوث الواقعة، وانتهى إلى إصدار حزمة من الإجراءات والقرارات فى تحقيقات تضمنت 8 قرارات.

ومن بين القرارات التى اتخذها المستشار حماده الصاوى أنه، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقى القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذى وقع الحادث أمامه، كما أمر النائب العام بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.



اصابات فى حادث قطارى سوهاج



المصابين داخل مستشفيات سوهاج