اليوم السابع
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المؤبد لتشكيل عصابى سرق بالإكراه سيارة محملة بأموال شركة مياه القليوبية

السبت، 27 مارس 2021 05:28 م
المؤبد لتشكيل عصابى سرق بالإكراه سيارة محملة بأموال شركة مياه القليوبية المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وتعود الواقعة إلي قيام تشكيل عصابى من ثلاثة متهمين بسرقة حصيلة المبالغ الموردة لفرع شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، عن طريق اعتراض سيارة المجني عليهما أثناء توريدهما المبلغ المبين بالأوراق والمملوك لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك باعتراض طريقهما مشهرين سلاح ناري "بندقية آلية" في مواجهتهما، مما بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما وتمكنوا من سرقة المبلغ المالي المملوك للشركة بالإكراه ولاذا بالفرار.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط التشكيل العصابي بعد إجراء التحريات اللازمة والتي توصلت لأفراد التشكيل ومكان تواجدهم.

ونفاذا لإذن النيابة العامة تم القبض على المتهمين والذين أرشدوا عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وتم التوصل للمتبقي من المبالغ المسروقة.

كما أهابت المحكمة، بموظفي الدولة وموردي الحسابات وأمناء الخزينة بالشركات والهيئات العامة توخي الحرص حال نقل أموال الدولة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المال العام، وأولى هذه الإجراءات إتاحة السداد الإلكتروني بتمكين الأفراد والعملاء من السداد الإلكتروني والاستعاضة عن نقل الأموال بتحويلها الكترونيا وتوفير كافة الوسائل المساعدة على ذلك.


جنايات شبرا الخيمة

السجن المؤبد

تشكيل عصابى

شركة مياه الشرب بالقليوبية

سلاح نارى

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