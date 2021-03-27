الكل شارك فى الخير.. حسن طفل بطل سقى ركاب قطارى سوهاج وغسل دماء المصابين.. صور

كتب الأمير نصرى

تعددت قصص البطولات من أهالى سوهاج وخاصة قرية الصوامعة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والتى كان أبطالها من الكبير والصغير والقريب والبعيد والسيدات والأطفال، فالكل شارك فى الخير، ولكن هنا ظهرت قصة بطل صغير لم يتوانى لحظة فى مساعدة المصابين وغير المصابين.





وقال الطفل حسن يوسف أحمد 14 سنة كنت ذاهب للصلاة وشعرت بانفجار وكنت أظن أنها أنبوبة بوتاجاز انفجرت وسمعت صوت صراخ فأسرع نحو الترعة ونزلت بها بكامل ملابسي.





وأضاف حسن لليوم السابع : "ساعدت فى نقل جذوع النخل مع أصحابى لعمل طريق بالترعة لتقديم المساعدة للركاب، كما حملت خرطوم مياه الى الركاب لسقايتهم".





وتابع : "كما حملت عتله وحطمت بها زجاج 3 أبواب وحملت حقائب السفر وآخرجتها خارج القطار كما كنت اغسل دماء المصابين من مياه داخل جردل".







