اليوم السابع
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الكل شارك فى الخير.. حسن طفل بطل سقى ركاب قطارى سوهاج وغسل دماء المصابين.. صور

السبت، 27 مارس 2021 05:16 م
الكل شارك فى الخير.. حسن طفل بطل سقى ركاب قطارى سوهاج وغسل دماء المصابين.. صور حسن طفل بطل سقى ركاب قطارى سوهاج
كتب الأمير نصرى

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تعددت قصص البطولات من أهالى سوهاج وخاصة قرية الصوامعة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والتى كان أبطالها من الكبير والصغير والقريب والبعيد والسيدات والأطفال، فالكل شارك فى الخير، ولكن هنا ظهرت قصة بطل صغير لم يتوانى لحظة فى مساعدة المصابين وغير المصابين.

حسن-طفل-بطل-حمل-جذوع-نخل-وسقى-ركاب-قطارى-سوهاج-وغسل-دماء-المصابين-(1)

وقال الطفل حسن يوسف أحمد 14 سنة كنت ذاهب للصلاة وشعرت بانفجار وكنت أظن أنها أنبوبة بوتاجاز انفجرت وسمعت صوت صراخ فأسرع نحو الترعة ونزلت بها بكامل ملابسي.

حسن-طفل-بطل-حمل-جذوع-نخل-وسقى-ركاب-قطارى-سوهاج-وغسل-دماء-المصابين-(2)

وأضاف حسن لليوم السابع : "ساعدت فى نقل جذوع النخل مع أصحابى لعمل طريق بالترعة لتقديم المساعدة للركاب، كما حملت خرطوم مياه الى الركاب لسقايتهم".

حسن-طفل-بطل-حمل-جذوع-نخل-وسقى-ركاب-قطارى-سوهاج-وغسل-دماء-المصابين-(3)

وتابع : "كما حملت عتله وحطمت بها زجاج 3 أبواب وحملت حقائب السفر وآخرجتها خارج القطار كما كنت اغسل دماء المصابين من مياه داخل جردل".

 

 
حسن-طفل-بطل-حمل-جذوع-نخل-وسقى-ركاب-قطارى-سوهاج-وغسل-دماء-المصابين-(4)
 
حسن-طفل-بطل-حمل-جذوع-نخل-وسقى-ركاب-قطارى-سوهاج-وغسل-دماء-المصابين-(5)
 
حسن-طفل-بطل-حمل-جذوع-نخل-وسقى-ركاب-قطارى-سوهاج-وغسل-دماء-المصابين-(6)
 
 

اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا النقل

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