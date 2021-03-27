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الفريق أسامة ربيع: نسبة الحوادث لدينا 0% وجنوح السفينة ليس بالقناة الجديدة

السبت، 27 مارس 2021 03:32 م
الفريق أسامة ربيع: نسبة الحوادث لدينا 0% وجنوح السفينة ليس بالقناة الجديدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
إبراهيم حسان

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة العمل التى يتم من خلالها تعويم السفينة "إيفر جيفن".

 

وتابع: "نسبة الحوادث فى قناة السويس لا تذكر وتكاد تكون 0%، ومكان الحادثة لم يكن فى قناة السويس الجديدة ولكن فى المدخل الجنوبى على بعد 35 كيلو من السويس، ولذلك المشكلة الأكبر أنها فى المدخل الجنوبى للقناة، وإذا كانت فى القناة الجديدة لكانت الأزمة قد حلت".

 

أضاف ربيع، فى مؤتمر صحفى بمحافظة السويس، أن عملية التكريك مهمة لتسهيل تعويم السفينة الجانحة فى مياه قناة السويس، أن نتائج الأعمال فى اليوم الأول لم تكن مجدية ولم تتحرك السفينة لأنها كبيرة جدا، لذلك كان الموقف صعب وحمولتها كبيرة، مضيفا: "مرشدى قناة السويس مدربين جيدا، وفى اليوم الذى حدثت به الحادثة عبرت 12 سفينة من الجنوب و30 سفينة من الجنوب".


الفريق أسامة ربيع

رئيس هيئة قناة السويس

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