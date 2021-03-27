اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود فى مول بالإسكندرية دون إصابات

السبت، 27 مارس 2021 10:58 م
السيطرة على حريق محدود فى مول بالإسكندرية دون إصابات مطافى - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اندلع حريق في الطابق التاسع بأحد المراكز التجارية شرق الإسكندرية، دون إصابات، وسيطرت سيارات الحماية المدنية في الإسكندرية، على الحريق الذي اندلع في مركز تجميل "تحت الإنشاء"، في الطابق التاسع داخل المركز التجارى.
 
تلقى اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا شرطه النجدة، يفيد بورود بلاغ من  إدارة الحماية المدنية،برئاسة العميد محمد الحلو، ، حول نشوب حريق داخل مركز تجارى دون وقوع خسائر بشرية.
 
انتقلت قوات الحماية والكول الأمني، و3 سيارات إطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.
 
 
 
 

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