اليوم السابع
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السلطات اللبنانية تعثر على 4 جثث لسوريين توفوا بسبب البرد

السبت، 27 مارس 2021 09:16 ص
السلطات اللبنانية تعثر على 4 جثث لسوريين توفوا بسبب البرد لاجئين سوريين - أرشيفية
وكالات

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عثرت السلطات اللبنانية على جثث 4 مواطنين سوريين، في جرود بلدة عيناتا البقاعية، كانوا يحاولون العبور من سوريا إلى لبنان عبر المنطقة الحدودية، وقد توفوا بسبب البرد، وقال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في تغريدة له على "تويتر"، إنه تم العثور "على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعا من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس". 

وأضاف خضربحسب "روسيا اليوم"  أنه "سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".


لاجئين سوريين

سوريا

لبنان

بيروت

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