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السفير بسام راضى: قناة السويس قادرة على التعامل مع الحادث الاستثنائى

السبت، 27 مارس 2021 08:06 م
السفير بسام راضى: قناة السويس قادرة على التعامل مع الحادث الاستثنائى السفير بسام راضي
رامى محيى الدين

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قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القطارات ستنطلق بكامل طاقتها بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية والحوكمة ستكون عالي جدا والقطارات ستنطلق بكامل سرعتها إلا فى حالات الطوارئ.

وأضاف خلال مداخل هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى: كان هناك اطلاع اليوم لما تم التوصل إليه حتى الآن وسيكون هناك محاسبة شديدة بعد انتهاء التحقيقات، والفريق أسامة ربيع أقام مؤتمرا صحفيا عالميا وهيئة قناة السويس لها خبرات كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الأمور وهذا حادث استثنائى لا يتكرر كثيرا، وقناة السويس عبرت خلالها العام الماضى 18 ألف سفينة لم يحدث أي شيء ، والسفينة من أكبر السفن في العالم، والحادث استثنائى وجارى التعامل معه.

وتابع: شىء طبيعى يحدث استغلال هذا الحادث والفريق أسامة ربيع تحدث اليوم عن طريق رأس الرجاء صالح وأنه يستغرق 14 يوما، بالإضافة أن المخاطر عالية جدا، مؤكدا أن تلك ميزة لقناة السويس خلال الفترة الماضية وهذا يبرز أهمية قناة السويس.


الرئاسة

رئاسة الجمهورية

السفير بسام راضى

حادث قطاري سوهاج

حادث تصادم قطارى سوهاج

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