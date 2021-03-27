السفارة الأمريكية فى القاهرة تعزى ضحايا حادث سوهاج

وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "قلوبنا مع الذين فقدوا حياتهم في حادث القطار بسوهاج ونتمني الشفاء العاجل للمصابين. نحن على اتصال بالسلطات المحلية للوقوف على أهبة الاستعداد دائما لمد يد المساعدة لشريكتنا مصر".

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 32 شخصا خلال تصادم قطاري سوهاج، وارتفاع عدد المصابين إلى 165 شخصا.

فيما قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن 70% من المصابين يعانون من كسور في أماكن متفرقة من الجسم، كما يعاني البعض من نزيف داخلي، فضلا عن دخول آخرين الرعاية المركزة.