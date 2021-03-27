اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 11:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السعودية: نقدر كفاءة مصر العالية فى التعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس

السبت، 27 مارس 2021 10:40 م
السعودية: نقدر كفاءة مصر العالية فى التعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس السفينة الجانحة بقناة السويس
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تقدر بالغاً وتدعم الجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

وأضاف بيان الخارجية السعودية،: وإذ تعرب المملكة عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

 


السعودية

أخبار السعودية

مصر

أخبار مصر

جنوح السفينة

قناة السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة