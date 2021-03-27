اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعضهم فى مكه بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

السبت، 27 مارس 2021 07:00 م
السعودية تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعضهم فى مكه بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا عمليات التعقيم
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت السعودية إغلاق 8 مساجد مؤقتاً فى 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه 381 مسجداً ، فُتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم السبت، أن المساجد المغلقة أربعة مساجد فى منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، اثنان بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبى المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

السعودية

أخبار السعودية

اغلاق 8 مساجد

مكه

إصابات بكورونا

فيروس كورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة