اليوم السابع
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الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة فى قناة السويس تحمل مواشى "صور"

السبت، 27 مارس 2021 09:43 م
الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة فى قناة السويس تحمل مواشى "صور" الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة
كتبت أسماء نصار

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المواشى، حيث تم إرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، وقاموا بفحص المواشى وتقديم الأعلاف إليها على ظهر السفن العالقة من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة القناة مجانا.

أوضحت وزارة الزراعة أنه فور العلم بوجود سفن عليها شحنات مواشى حية وعالقة فى قناة السويس بسبب مشكلة السفينة العملاقة "إيفر جيفين" وحفاظا على صحة هذه المواشى القادمة من أوروبا إلى الأردن والسعودية تم اتخاذ الإجراءات الفورية لتقديم الدعم لهم.

الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة (1)
 
الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة (2)
 
الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة (3)
 
الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة (4)
 
الزراعة ترسل 3 فرق بيطرية وأعلاف لسفن عالقة (5)

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