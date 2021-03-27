الرئيس الروسى يروى تفاصيل واقعة سقوطه عن ظهر أحد الخيول.. ورد فعل المصور

كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن مدى حبه للخيول، وفى هذا الإطار استعاد ذكرى واقعة سقوطه فى إحدى المرات عن ظهر جواده، وذلك أثناء التدريبات التى يمارسها لفن الفروسية.
وقال بوتين، خلال لقائه أعضاء مجلس المراقبين لمؤسسة "روسيا بلد الإمكانيات" غير الحكومية للمشاريع الاجتماعية والتعليمية: "في إحدى المرات كانوا يصورونى وكنت فى التدريب، وحدث أن توقف الجواد فجأة أمام حاجز وتشقلبت حرفيا"، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأكد الرئيس الروسى، أنه أشار للمصور بإمكانيه الاحتفاظ بمقطع الفيديو، وقال مازحا: "لأول مرة سمعت من المصور مثل هذه الإجابة حيث قال: سأحذفها فورا"، وأوضح بوتين أن سقوطه كان مريح بشكل تام، وأنه لم يصاب بأى أذى.
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وفى سياق آخر، ظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - فى وقت سابق - مع وزير الدفاع سيرجى شويجو، وهما يتنزهان خلال قضاء عطلة فى غابات التايجا بسيبيريا، لأخذ قسط من الراحة، وفقا لما أعلنه الكرملين الروسى، ونقلته وكالة سبوتنيك.
وقاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال عطلته مجنزرة عسكرية تابعة للجيش الروسى، وظهر بوتين وهو يقود الآلية وسط الثلوج برفقة وزير دفاعه، وخلال الرحلة، قام وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، باطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التى يمارس فيها هوايته فى صناعة الحرف اليدوية.
كما ظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد انتهاء جولته بالمجنزرة مع وزير الدفاع فى غابات سيبيريا، وهما يتناولان الشاى فى الهواء الطلق وسط مشاهد الثلوج فى غابات سيبيريا.
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