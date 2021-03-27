الرئيس التونسى للرئيس السيسي: خالص التعازى والمواساة فى حادث قطارى سوهاج

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وأعرب الرئيس التونسى عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس فى حادث قطارى سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد على اللفتة الكريمة، مثمنًا سيادته المواقف التونسية الداعمة لمصر والتى تعكس الأخوة التى تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.