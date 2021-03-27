وشدد بيسكوف في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - على أنه لن يتم أي تأجيل في هذا المجال، حيث أنه وفقا للتشريعات الروسية يجب أن يتم نشر المعلومات الخاصة بالدخل في غضون 14 يوم عمل من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديمها.



وكان بوتين قد أعلن في العام الماضى أن دخله عن عام 2019، بلغ 9.726 مليون روبل، وهو أكثر بمليون روبل عما أعلن عنه قبل ذلك بعام.