الداخلية تضبط 11669 شخص لعدم ارتدائهم الكمامة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 11669 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11604 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 65 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 566 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 182 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1197 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .