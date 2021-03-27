الداخلية تسقط 325عنصرا إجراميا وتضبط 496 قطعة سلاح في مداهمات أمنية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث أثمرت الجهود عن مصرع عنصرين إجراميين وضبط 325 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 496 قطعة سلاح و15 تشكيل عصابى، وكشفت أجهزة الأمن غموض 81 حادثا متنوعا، وتنفيذ 408563 حكما قضائيا، بينها 1559)حكم جناية.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 82367 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 60٫282٫107 جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1462 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، وضبط 12 قضية فى مجالات "إختلاس المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه - إحتيال مصرفى– غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 2116603229جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 1359 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها 1473 متهم، بحوزتهم ك203 كيلو حشيش و184 كيلو بانجو و22 كيلو هيروين، و105 ألف قرص مخدر.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا عن ضبط 1181 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت 8315 شيشة، وغلق 4428 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 94395 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 93826 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 569 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.