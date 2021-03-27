وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع (فيس بوك) اليوم السبت "كامل التضامن والمشاركة مع الاشقاء في مصر في هذا المصاب الجلل والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه ولأسرهم جميل الصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للمصابين".