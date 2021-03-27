الحماية المدنية تواصل عمليات البحث عن مفقودين أسفل عقار جسر السويس

كتب عبد الرحمن سيد

يستكمل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات البحث عن أشخاص مفقودة من أسفل ركام عقار مكون من 10 طوابق بشارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، والذى انهار فجر اليوم السبت، وذلك تمهيدا لاستخراجهم من المكان، فيما يواصل رجال المباحث عمليات الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) .

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.