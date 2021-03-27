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الجنايات تقضى للمرة الثانية بإعدام سفاح الجيزة فى اتهامه بقتل شقيقة زوجته

السبت، 27 مارس 2021 11:26 ص
الجنايات تقضى للمرة الثانية بإعدام سفاح الجيزة فى اتهامه بقتل شقيقة زوجته سفاح الجيزة
كتب أحمد الجعفرى - تصوير عمرو مصطفى

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قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل نادين طالبة كلية الحقوق، شقيقة زوجته فاطمة، بعد ورورد الرأى الشرعى فى إعدامه.
 
وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتين ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
 
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين" الطالبة بكلية الحقوق، ودفنها في شقة ببولاق.
 

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