التعليم العالى: لم يطرأ أى تغيير فى قواعد تنسيق الجامعات 2021 حتى الآن

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لم يطرأ أى تغيير فى قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أى تغيير حتى الآن فى تنسيق العام الجامعى 2021، وسيتم تطبيق نفس قواعد العام الماضى.



وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن التنسيق سيكون إلكترونيا، ويتم من خلال معامل الحاسب الآلى، حيث سيتم تدشين معامل على مستوى كافة الجامعات الحكومية، لتكون متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات.



ووجه السيد عطا نصيحة إلى الطلاب أنه مع فتح باب التنسيق على الطلاب مراجعة موقع وزارة التعليم العالى وموقع التنسيق جيدا لمعرفة الجامعات والمعاهد المعتمدة لدى الوزارة حتى لا يقع الطلاب فريسة الكيانات الوهمية .





وتابع رئيس قطاع التعليم، أن هناك متابعة دورية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ويتم تقديم تقارير دورية بما تم اتخاذه فى شأن الاستعداد لموسم التنسيق للعام الجامعى الجديد، مؤكدا بدء الاستعداد لموسم التنسيق بداية من الاستعداد اللوجيستية وإنجاز المطبوعات.