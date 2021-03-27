الأمن يطارد تاجر مخدرات "جملة" بعد سقوط أحد عملائه بكمية من الأقراص فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تلاحق الشرطة متهما بتسليم كمية من المخدرات لعاطل سقط بأقراص مخدرة، واعترف بترويج المواد المخدرة في الهرم، وحيازته عدد من الأقراص، وتخزين المضبوطات بمنزله، ليروجها بين زبائنه بمنطقة الهرم، والمناطق المحيطة بها.

وقال المتهم إنه يتحصل على الأقراص المخدرة، من عاطل كشف عن هويته، ومحل إقامته، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه، وأشار إلى أنه كان يستعد لترويج الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، وأحبطوا مخططه.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد إتجار عاطل مقيم بالهرم، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.