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إيبارشية إسنا وأرمنت تعلن تعليق الصلوات لمكافحة عدوى كورونا وحماية أبناء الكنيسة

السبت، 27 مارس 2021 02:04 ص
إيبارشية إسنا وأرمنت تعلن تعليق الصلوات لمكافحة عدوى كورونا وحماية أبناء الكنيسة بيان إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، أنه نظراً لإزدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الأسابيع الماضية، وتجنباً للتجمعات وحفاظاً على حياة الأبناء والمجتمع، تقرر تعليق صلوات القداسات فى جميع كنائس الإيبارشية لمدة أسبوعين إبتداءاً من يوم غداً الأحد 28 مارس 2021.

وقالت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت القرارات التى تبدأ من اليوم السبت، ما يلي، تعليق صلوات القداسات فى جميع كنائس الإيبارشية لمدة أسبوعين إبتداءاً من يوم غداً الأحد 28 مارس 2021 وحتى يوم الأحد 11 أبريل 2021 – تعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد، تعليق الزيارات والافتقاد وكذلك صلاة الحميم وصلاة الثالث والمعمودية ـ تقتصر صلاة الجنازة على كاهن واحد وأسرة المنتقل".

وأكدت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، على أنه سوف يتم تقييم الوضع الصحى واتخاذ اللازم فى نهاية هذه الفترة، قائلةً: "مصلين إلى الله أن يحفظ بلادنا مصر من كل سوء ويرفع عن العالم هذا الوباء".

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إيبارشية إسنا وأرمنت تعلن تعليق الصلوات بجميع الكنائس 

 


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