إنقاذ 16 مهاجراً من أصل جزائري في إسبانيا

رويترز

نقلت فرق الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم السبت، 16 مهاجراً من أصل جزائري إلى ميناء موتريل بمدينة غرناطة جنوبي إسبانيا بعد إنقاذهم الليلة الماضية من بحر ألبوران، الجزء الأقصى غرباً من البحر الأبيض المتوسط.



وتلقى المهاجرون الذين كانوا يستقلون قارباً صغيراً مساعدة طبية أولية وأغذية من قبل هيئة الصليب الأحمر لدى وصولهم ميناء موتريل.



ووفقاً للصليب الأحمر، فإن جميع المهاجرين في حالة صحية جيدة وسيتم إخضاعهم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل نقلهم للشرطة الوطنية.