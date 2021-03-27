إنشاء محطة معالجة لاستيعاب ناتج الصرف الصحى بالمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب القليوبية

القليوبية فريق المحافظات

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا ناقش من خلاله متابعة أعمال التنفيذ لمحطة المعالجة، والتي تخدم المنطقه الاستثمارية بعزبة نجيب مركز ومدينة بنها، وذلك لاستيعاب ناتج الصرف الصحي للمنطقة.

وخلال الاجتماع، أوصى المحافظ، بسرعة الانتهاء من محطة المعالجة والتي تخدم المنطقه الاستثمارية بعزبة نجيب مركز بنها، وذلك لاستيعاب ناتج الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين وتقديم الدعم اللوجيستي لهم من خلال سعر عادل وتوصيل المرافق.

ومن الجدير بالذكر ، أنه تم الإعلان عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم توفير تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتقدم للحصول على الوحدات.

وأضاف المحافظ، أن المنطقة بها وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240 - 360 متر مربع بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وجاء الاجتماع بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين مكى أحمد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية لهيئة الاستثمار، والمهندس جمال حجاب مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وأحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، وشاكر عمارة مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

جانب من اللقاء