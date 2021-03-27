اليوم السابع
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إقامة 24ألف وحدة سكنية بعد قرار استئناف البناء ولجنة لفحص التراخيص بكفر الشيخ

السبت، 27 مارس 2021 04:11 م
إقامة 24ألف وحدة سكنية بعد قرار استئناف البناء ولجنة لفحص التراخيص بكفر الشيخ اجتماع محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسى النواب
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع السابع لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، الذى عقد اليوم السبت، بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوى السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات، قرارا حمل رقم 309 لسنة 2021 م، ويتضمن 4 مواد.

المادة الأولى استئناف أعمال البناء بالمدن، ويسمح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية لمبانى سكنية، وخاصة من وضع أساسات العقار والشروع فى البناء بكافة مدن المحافظة، باستئناف أعمال البناء والتشطيبات، وتوصيل المرافق بحد أقصى 4 أدوار، بعد إخطار المواطن للوحدة المحلية للمركز والمدينة عبر المركز التكنولوجى المختص، وذلك لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

و تستمر أعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظ رقم 475 لسنة 2020 ، بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة، الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.

وتتضمن المادة الأولى أن تستمر هذه اللجان فى استكمال فحص الرخص الصادرة السارية للمبانى السكنية الخاصة وإعداد تقريرا طبقا للنموذج الوارد بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2021 م ، والتأكيد على عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأى مبانى خدمية أو غير سكنية والمشروعات القومية ، وكذلك رخص الهدم للمبانى السكنية المهددة بالسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة .

ويتضمن القرار المادة الثانية الخاصة بأعمال البناء بالقرى ، ويستمر إصدار تراخيص البناء بالقرى والتوابع والعزب ، وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والاشتراطات البنائية السارية والقواعد المنظمة لذلك ، على أن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجى المختص ، والمادة الثالثة ، يلغى ما يخالف ذلك من قرارات ، والمادة الرابعة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبراً من تاريخ صدوره.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تخصيص شباك بمديرية الإسكان للرد على أى من الاستفسارات الخاصة بالإسكان الاجتماعى ، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها 24 ألف وحدة سكنية ، وتقيم الهيئة الهندسية محطة خرسانة لـ 3 تجمعات سكنية التى تم الإعلان عنها ، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بعد عام.

كما وقف محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء ياسر حفناوى ، السكرتير العام المساعد ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ورؤساء مجالس المدن ، ووكلاء الوزارات ، دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج ، والشهيد " أيمن عبدالفتاح أبو ناصر غالي" ابن كفر الشيخ الذى أستشهد جراء عمل إرهابى بشمال سيناء  ، وكذلك ضحايا عقار جسر السويس المنهار ، ناعيا الشهداء ، وداعيًا الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ، وأن يحتسبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين .

 

الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء بمحافظة كفر الشيخ
الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء بمحافظة كفر الشيخ

 

جانب من الاجاع بالمحافظة
جانب من الاجاع بالمحافظة

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

اجتماع مجلس الشيوخ بكفر الشيخ

استئناف البناء بمركز كفر الشيخ

سكرتير عام محافظة كفر الشيخ

انشاء وحدات سكنية بكفر الشيخ

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