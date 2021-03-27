إعادة تطوير وبناء 134 منزلا فى 5 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة بمطروح.. صور

مطروح – حسن مشالي

أنهت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" أعمالها في 5 قرى بمحافظة مطروح، بالمرحلة الأولى، ومن بينها تأهيل وإعادة بناء 134 سكن كريم، للأسر المستحقة بالقرى الـ 5، التي تم الانتهاء من جميع المشروعات بها، قبل البدء في تنفيذ الأعمال في 6 قرى جديدة، ضمن المرحلة الثانية.

وكشف المهندس حسين السنينى، مدير تنمية القرية والمنسق العام لأعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، أنه تم انتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمبادرة، ورفع كفاءة 134 منزلا "سكن كريم" للأسر الأكثر احتياجاً بقرى بهي الدين في واحة سيوة 38 منزلا، وقرية سيدنا هود في مركز الحمام 18 منزلاً، وزاوية العوامة 29 منزلاً، وسيدي شبب بمركز الضبعة 30 منزلاً، وقرية أبو مزهود بمركز سيدي براني 19 منزلا، كما شملت مشروعات المبادرة، في هذه القرى تنفيذ أعمال الصرف الصحي وأعمال الكهرباء والإنارة، وإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس والطرق ومراكز الشباب والملاعب إضافة للعديد من المرافق والخدمات بالقرى، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وحفر الآبار وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار وغيرها.

وأضاف "السنينى" بأنه بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 6 قرى بمحافظة مطروح، وهي السلام بمركز الحمام وفوكه بمركز الضبعة، والمراقى في واحة سيوة، وشماس في مركز سيدي براني وقريتي حلازين وكشوك عميرة في مركز مرسى مطروح.



انشاء وتنجيل ملاعب جديدة في قرى حياة كريمة بمطروح



انشاء ورتطوير مساكن اهالي قرى حياة كريمة في مطروح



تطوير وانشاء مساكن جديدة في قرى حياة كريمة بمطروح_1



رصف الطرق المؤدية لقرى حياة كريمة بمراكز مطروح



رفع كفاءة منازل الاسر الاكثر احتياجا بقرى حياة كريمة في مطروح



رفع كفاءة منازل الاسر المستحقة بقرى حياة كريمة بمطروح