إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية وسقوط عدد من الجرحى

وكالات

قالت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية، إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح اليوم السبت، جراء إطلاق النار في مدينة فيرجينيا بيتش في جنوب شرق الولاية، وأضافت الشرطة، في تغريدة على "تويتر": "تحقق شرطة فيرجينيا بيتش، فى حادث إطلاق النار الذى أسفر عن سقوط عدة جرحى".

وذكرت الشرطة بحسب " روسيا اليوم" أن إصابات بعض الجرحى قد تشكل خطرا على حياتهم، وأشارت إلى أن التحقيق مستمر في مكان الحادث، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل، وفقط نوهت بانتشار كبير لرجال الشرطة على ساحل المحيط بين 17 و 22 شارع.

وطلبت الشرطة من المواطنين، تجنب هذه المنطقة في الوقت الراهن، ووعدت بتقديم المزيد من المعلومات، عند توفرها.