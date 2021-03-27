إصلاح انفجار خط المياه الرئيسى بقرية بسبك الأحد بأشمون المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، تعامل الأجهزة المعنية مع انفجار بخط المياه الرئيسى بقرية سبك الأحد، حيث قامت الوحدة المحلية بسبك الأحد بقيادة رانيا محمد سامح رئيس الوحدة بالتنسيق والتواصل الفورى مع فريق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إصلاح الخط.

وتم الكشف عن مكان الانفجار وتم سحب جميع المياة المتراكمة بالشارع الرئيسى، وتمت السيطرة على الانفجار والانتهاء من إصلاح جميع الأعطال بالخط وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى، وتم فتح الطريق أمام المواطنين دون أى مشاكل أو معوقات.

وكان المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، قد أعلن أن الاعتمادات المالية للعام المالى 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف ، طبقا لما ورد من وزارة التخطيط ، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطى نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التى تم تدبيرها خلال الأعوام المالية السابقة.

بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى عن العام الماضى ، طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه فى حين بلغت فى العام قبل الماضى 344 مليون جنيه ، وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الأعوام السابقة ، مما يساهم فى إنجاز العديد من المشروعات وإنهاء الجارى تنفيذه وإدخال الخدمة لقرى جديدة ، وذلك فى إطار جهود اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها فى عدد من القرى والنجوع على مستوى المحافظة ، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى المحرومة .



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