اليوم السابع
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إصابات كورونا الجديدة في هولندا تتخطى 8500..و380 وفاة في إيطاليا

السبت، 27 مارس 2021 08:00 م
إصابات كورونا الجديدة في هولندا تتخطى 8500..و380 وفاة في إيطاليا فيروس كورونا
(رويترز)

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 أظهر إحصاء عام أن السلطات الصحية في هولندا سجلت 8798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية اليوم السبت وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ أوائل يناير.

وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل نيسان حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة والخاصة.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 380 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 457 في اليوم السابق بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل طفيف إلى 23839 بعد أن كان 23987 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 107636 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 3.5 مليون إصابة حتى الآن.

 

 

 


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