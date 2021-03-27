اليوم السابع
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إحالة تشكيل عصابى لمحكمة جنايات السويس لسرق سيارة مواطن بالإكراه

السبت، 27 مارس 2021 12:12 م
إحالة تشكيل عصابى لمحكمة جنايات السويس لسرق سيارة مواطن بالإكراه مجمع محاكم السويس - أرشيفية
السويس - سيد نون

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قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة ثلاثة متهمين لمحاكمة الجنايات، لاتهامهم بسرقة سيارة مواطن تحت التهديد، تعمل "ليموزين" داخل المحافظة.

وتمكن ضباط المباحث من إعادة السيارة المسروقة بعد قيام المتهمين بإخفائها من أجل بيعها بمنطقة المرج السكنية بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد الالفي ، مدير أمن السويس ، بلاغا من مواطن بقيام ثلاث أشخاص بسرقة سيارته التى يعمل عليها " ليموزين " بالمحافظة، وأصدر اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائى تعليمات بسرعة القبض على التشكيل العصابي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية ، وتبين من التحريات أن المتهمين الثلاثة هم أصدقاء، وأنهم قاموا بادعاء أنهم يريدون سيارة ليموزين، وفور دخولها السيارة هددوا السائق وقاموا بسرقتها .

ونجح رئيس مباحث مديرية الأمن فى القبض على المتهمين، وإعادة السيارة المسروقة التى قام المتهمين بإخفائها بمنطقة المرج بالقاهرة .

واعترف المتهمين، بقيامهم بارتكاب الجريمة بسبب مرورهم بضائقة مالية ، وكانوا يستعدون لبيعها ، لذلك قاموا بنقلها إلى منطقة المرج .


السويس

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