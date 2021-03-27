أهالى قرية الخضيرات بقنا يشيعون جثمان ضحية حادث قطارى سوهاج

قنا صابر سعيد

شيع المئات من أهالى قرية الخضيرات بمركز نجع حمادي، شمالى محافظة قنا جنازة مصطفى ذاكر محمود، 32 عاما، من أبناء القرية، ضحية حادث قطارى سوهاج.

يذكر أن الشاب متزوج ولدية بنت وولدين، استقل القطار المتجه للقاهرة بحثًا عن لقمة العيش والعمل هناك فى سوبر ماركت وكان القدر فى انتظاره، حيث توفى 3 شباب من أبناء قرى الشرقى بهجورة والقناوى والخضيرات بمركز نجع حمادى فى محافظة قنا وإصابة العشرات فى حادث قطارى سوهاج.

وكانت قد عادت حركة القطارات بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع فى منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عقب اصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر ركاب، حيث عادت حركة القطارات على شريط السكة الحديد بموقع حادث قطاري محافظة سوهاج، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة تصادم القطارين يوم أمس الجمعة.

وقام على مدار الساعات الماضية عقب وقوع الحادث، رجال هيئة سكك حديد مصر بإصلاح وصيانة كافة القضبان التى تعرضت للتلف والضرر جراء الحادث وانقلاب بعض عربات القطارين وتم تركيب قضبان جديدة على طريق الحادث، حيث انتقل أمس النائب العام المستشار حماده الصاوى إلى مكان حادث قطارى سوهاج الذى وقع بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، وأجرى المعاينة التصويرية لكيفية حدوث الواقعة، وانتهى إلى إصدار حزمة من الإجراءات والقرارات فى تحقيقات تضمنت 8 قرارات.

ومن بين القرارات التى اتخذها المستشار حماده الصاوى أنه، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقى القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذى وقع الحادث أمامه، كما أمر النائب العام بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.





جنازة الخضيرات







صلاة الجنازة



