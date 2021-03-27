اليوم السابع
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أمين عام مجلس التعاون يدعم جهود مصر لعودة الملاحة فى قناة السويس

السبت، 27 مارس 2021 02:38 م
أمين عام مجلس التعاون يدعم جهود مصر لعودة الملاحة فى قناة السويس قناة السويس
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن أمين عام مجلس التعاون يدعم جهود مصر لعودة الملاحة فى قناة السويس. 
 
فيما تبدأ قناة السويس، محاولة تعويم جديدة فى الثانية ظهر اليوم، بالتزامن مع المؤتمر الصحفى المقرر أن يعقده الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بنادى الشاطئ بمحافظة السويس، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة فى النقطة 151 ترقيم القناة.
وتسببت السفينة الجانحة فى قناة السويس، فى توقف حركة الملاحة فى القناة منذ صباح الثلاثاء الماضى، ووصول عدد السفن المنتظرة إلى 276  سفينة تنتظر العبور، وهى 127 سفينة فى مرسى السويس، و42 رأسية فى بحيرات الإسماعيلية، و107 فى مرسى بورسعيد الخارجي.
 
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة مساء أمس، من خلال 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتها القاطرة " بركة 1 " والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور" 

قناة السويس

مجلس التعاون

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