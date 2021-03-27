أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى بضحايا انهيار عقار بجسر السويس

الكويت /أ ش أ/

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت - عن خالص تعازيه للرئيس السيسى بضحايا الحادث، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس السيسي.