اليوم السابع
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أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى بضحايا انهيار عقار بجسر السويس

السبت، 27 مارس 2021 10:40 م
أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى بضحايا انهيار عقار بجسر السويس الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت /أ ش أ/

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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت - عن خالص تعازيه للرئيس السيسى بضحايا الحادث، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

 


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الرئيس السيسى

انهيار عقار بجسر السويس

مصر

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