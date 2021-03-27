اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 9 تهريب بضائع خلال 24 ساعة

السبت، 27 مارس 2021 11:24 ص
أمن المنافذ يضبط 9 تهريب بضائع خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 9 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – ملابس – مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة تهريب المعادن النفيسة تم ضبط 2 قضية .

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 35 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1301 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 226 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 1 قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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