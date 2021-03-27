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أسامة ربيع: ستتحرك السفن وتعود حركة الملاحة عقب 48 ساعة من خروج السفينة الجانحة

السبت، 27 مارس 2021 10:10 م
أسامة ربيع: ستتحرك السفن وتعود حركة الملاحة عقب 48 ساعة من خروج السفينة الجانحة الفريق أسامة ربيع
كتب رامى محيى الدين

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على تواصل دائم ومستمر معنا، ويعرض علينا نصائح واقتراحات مفيدة، ووجه بعدم الانتظار.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى، أن قبطان السفينة هو المسئول عن الأخطاء وشحوط السفينة، وأن رأى المرشد استشارى فقط، ويقدم النصائح، ولكن الرأى النهائى لقبطان السفينة، مؤكدا أنه خلال 48 من خروج السفينة وإعادتها إلى مسارها الصحيح سننتهى من تمرير السفن المتعطلة بسبب السفينة العالقة، وستعود الحركة إلى طبيعتها.

أسامة ربيع

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