أخبار مصر.. الفريق أسامة ربيع: كل واحد ليه حق هياخده في حادث السفينة الجانحة

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تفاصيل المؤتمر الصحفى للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بشأن تطورات السفينة الجانحة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

. واقرأ أيضاً مسئول بشركة تعمل بتعويم سفينة قناة السويس: لا يمكن تحديد وقت تخفيف الحمولة

أكد أحد المسئولين بالشركة الهولندية التى تعمل على تعويم السفينة العملاقة فى قناة السويس، والأمر يكون خاضع لبعض المسائل الفنية، مثل كفاءة الأوناش، والملاحظة الحقيقية لا يوجد مدة زمنية محددة لإتمام عملية تخفيف الحمولة.



رئيس هيئة قناة السويس: سبق للسفينة الجانحة عبور القناة.. وسفن أكبر عبرت لدينا.. القناة متعطلة وتغريم الشركة المالكة للسفينة الجانحة وارد.. دفعنا بـ14 قاطرة لسحبها.. والاستعانة بشركة هولندية للمساهمة فى التعويم

اعتذر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التأخير فى كشف المعلومات بشأن السفينة الجانحة، قائلا: "بتأسف على التأخير وكنا معتمدين على البيانات الصحفية اللى على لسانى اللى كنا بنقولها وبتخرج كل 6 ساعات".



الرئيس التونسى للرئيس السيسي: خالص التعازى والمواساة فى حادث قطارى سوهاج

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وأعرب الرئيس التونسى عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس فى حادث قطارى سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



مدبولى مهنئا المصريين بليلة النصف من شعبان: ندعو الله أن يسلم مصر ويحفظها

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تقدم التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان، قائلا: "انتهز هذه الفرصة.. ونبتهل وندعو الله جميعا أن يسلم مصر ويحفظها من كل سوء.. ودائما وابدا تحيا مصر".



كامل الوزير: إدخال وسائل أمان جديدة بكل القطارات للسيطرة عليها إلكترونيا

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن 3 شركات عالمية مع شركات مصرية متخصصة فى تطوير خطوط السكة الحديد، تعمل الآن فى 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر وهم خطوط (القاهرة- أسوان) و(القاهرة – الإسكندرية) و (بنها – بورسعيد)، وسيتم الانتهاء منهم بالكامل فى 30 يونيو 2022 لتصبح خطوط آمنة بالكامل ودون تدخل العامل البشرى.



رئيس الوزراء: قناة السويس مرفق حيوى يخدم العالم ونسابق الزمن لإعادة الملاحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا، بمقر مجلس الوزراء، حول حادث تصادم القطارين، الذى وقع ظهر أمس بإحدى المناطق التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وحضر المؤتمر الصحفى وزراء: الصحة والسكان، والنقل، والتضامن الاجتماعى.



شبورة 6 أيام واضطراب شديد بالملاحة..الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 28 مارس 2021 إلى الجمعة 2 أبريل 2021.



الرئيس اللبنانى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

بعث الرئيس اللبنانى ميشال عون، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، معزيا فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج.



إزاي هيتم تخريد التوك توك.. تفاصيل جديدة عن استبداله بسيارات "فان" (فيديو)

مع إعلان الحكومة تشكيل لجنة إحلال التوك توك في مصر واستبداله بسيارات فان، تساءل الجميع حول إمكانية إحلال واستبدال التوك توك في المحافظات، وهل ستكون المبادرة المرتقبة مثل مبادرة تخريد السيارات، وكذلك أسئلة حول الدعم والتمويل لإحلال التوك توك، وحاولنا في حلقة أسواق الإجابة على هذه الأسئلة.



رئيس هيئة قناة السويس: لا إصابات أو وفيات أو تلوث ناتج عن جنوح السفينة

اعتذر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التأخير فى كشف المعلومات بشأن السفينة الجانحة، قائلا: "بتأسف على التأخير وكنا معتمدين على البيانات الصحفية اللى على لسانى اللى كنا بنقولها وبتخرج كل 6 ساعات".



الفريق أسامة ربيع: تحقيقات حادث السفينة عقب تعويمها وكل واحد هياخد حقه

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا تلقينا مقترحات كثيرة من وسائل التواصل الاجتماعى وعبر التليفون، للمساهمة فى تعويم السفينة، وتم دراسة كل المقترحات التي وصلت إلى القناة، متابعا: "عملنا في تربة صعبة بها صخور.. ويوجد موجات مد وجزر.. وتعاملنا أيضا مع حجم المركب وارتفاعها الكبير وعدد الحويات الموجودة فيه".



الفريق أسامة ربيع: نسبة الحوادث لدينا 0% وجنوح السفينة ليس بالقناة الجديدة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة العمل التى يتم من خلالها تعويم السفينة "إيفر جيفن".



مصادر بمحافظة القاهرة: تعلية 4 أدوار مخالفة بعقار جسر السويس سبب انهياره

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن عقار جسر السويس المنهار فجر اليوم، كان به 4 أدوار مخالفة، من بين 9 طوابق، حيث أن العقار تم إنشاءه عام 1983 بترخيص بدروم وأرضى و5 طوابق، وتم تعليه 4 أدوار مخالفة عام 2013 بدون تراخيص.



الفريق أسامة ربيع ردا على سؤال اليوم السابع: تحقيقات حادث السفينة عقب تعويمها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا تلقينا مقترحات كثيرة من وسائل التواصل الاجتماعى وعبر التليفون، للمساهمة فى تعويم السفينة، وتم دراسة كل المقترحات التي وصلت إلى القناة، متابعا: "عملنا في تربة صعبة بها صخور.. ويوجد موجات مد وجزر.. وتعاملنا أيضا مع حجم المركب وارتفاعها الكبير وعدد الحويات الموجودة فيه".



الفريق أسامة ربيع: القناة متعطلة وتغريم الشركة المالكة للسفينة الجانحة وارد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أمر الغرامات التي سيتم فرضها على الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفن"، سيكون بعد التحقيقات الجارية حاليا لمعرفة أسباب جنوح السفينة بقناة السويس، متابعا: "بعد التحقيقات هيبقى في كلام في موضوع الغراما



رئيس هيئة قناة السويس: سبق للسفينة الجانحة عبور القناة.. وسفن أكبر عبرت لدينا.. القناة متعطلة وتغريم الشركة المالكة للسفينة الجانحة وارد.. دفعنا بـ14 قاطرة لسحبها.. والاستعانة بشركة هولندية للمساهمة فى تعويمها

اعتذر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التأخير فى كشف المعلومات بشأن السفينة الجانحة، قائلا: "بتأسف على التأخير وكنا معتمدين على البيانات الصحفية اللى على لسانى اللى كنا بنقولها وبتخرج كل 6 ساعات".



الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من غدا وحتى 31 مارس الجارى، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.



مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج تستجيب لليوم السابع وتنقل الست سمرة لدار رعاية

قررت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج نقل سمرة الراوي إحدي مصابي حادث قطاري سوهاج والتي كانت في طريقها للقاهرة بعد خلافات مع نجلها وطردها من المنزل، استضافتها داخل دار المسنين بمحافظة سوهاج، مع تقديم كافة أوجه الرعاية لها تمهيداً لنقلها إلي إحدي دور الرعاية بالقاهرة.



وزير النقل يعتذر للمصريين عن حادث تصادم قطارى سوهاج.. ويؤكد: رصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية.. وبدء عمل القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار

استهل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء حول حادث تصادم قطاري سوهاج أمس، بالإعراب عن خالص العزاء لأهالي الضحايا، متمنيا موفور الصحة والشفاء العاجل لكل المصابين، كما تقدم باعتذاره، مُبديا الأسف الشديد بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن زملائه العاملين بقطاع السكك الحديدية لوقوع هذا الحادث الأليم، متمنيا من الله ألا يتكرر مرة أخرى.



كارتيرون يعيد ترتيب البيت الأبيض خلال التوقف الدولى.. الاستعداد المكثف لمواجهتى مولودية الجزائر وتونجيث المصيريتين.. إعادة تقييم سياسة التدوير بين لاعبى الزمالك.. وتجهيز صف ثالث من المميزين بقطاع الناشئين

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على إعادة ترتيب بعض الأوضاع داخل البيت الأبيض، فى الفترة الماضية، مستغلاً توقف المسابقات المحلية والأفريقية بالقارة السمراء، للانشغال بإقامة مباريات تصفيات أمم أفريقيا، فى علاج بعض الأزمات الفنية التى عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.