أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاش ثابت وتعويضات بحادث قطارى سوهاج

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تفاصيل متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات حادث تصادم قطاري سوهاج، والتوجيه بصرف معاش ثابت وتعويضات لأسر الضحايا والمصابين، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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عودة حركة القطارات على السكة الحديد بعد حادث قطارى سوهاج.. فيديو لايف

عادت حركة القطارات السكة الحديد بمحافظة سوهاج ، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة تصادم قطارين ، والذى أدى إلى وفاة 32 مواطنًا وإصابة 161 آخرين فى الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات "طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام".



الديلى ميل : الهرم الأكبر ومعبد الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، انفوجراف ضمن سلسلة "مصر في معلومة" ، أوضح خلاله أن الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم وفقًا لجريدة "الديلي ميل" الإنجليزية، والتي اعتمدت في تصنيفها على علم ونظرية "النسبة الذهبية"؛ حيث احتل الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.



الحكومة تنفى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية ورقيا العام الدراسى الحالى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.



هنا عقار جسر السويس المنهار.. القصة الكاملة وآخر المستجدات حتى الآن.. فيديو

بث"تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رغدة بكر والتي استعرض خلالها القصة الكاملة وآخر المستجدات الخاصة بعقار جسر السويس المنهار فجر اليوم.



حركة القطارات تعود للحياة من جديد بعد رفع حطام حادث قطاري سوهاج.. المزلقانات تعمل بصورة طبيعية وتعليمات بالمرور بسرعات منخفضة بمكان الحادث.. والسكة الحديد تنتهي من صيانة القضبان .. فيديو وصور

بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع فى منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عقب اصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر ركاب، عادت حركة القطارات على شريط السكة الحديد بموقع حادث قطاري محافظة سوهاج، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة تصادم قطارين، والذى أدى إلى وفاة 32 مواطنًا وإصابة 161 آخرين فى الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات "طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام"، وتم رفع حطام القطارين على جانبى السكة الحديد، فى وجود الحواجز الأمنية، وسيارات الإسعاف.



الذكرى الـ16 لرحيل النمر الأسود.. شاهد منزل أحمد زكى بعد تحوله لمسجد وجمعية خيرية والمدرسة التى تعلم فيها.. أهالى الحسينية بالشرقية يروون ذكريات شبابه: كان يعمل الخير فى الخفاء.. وظل بارا بأسرته حتى وفاته.. صور

هنا فى حى الحسينية، بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، فى 19 نوفمبر 1949، ولد النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، وعاش مرحلة طفولته وبداية شبابه بين شوارع الحى العريق .

وفى شارع الباشا، ولد أحمد زكى فى منزل بسيط مساحته 80 مترا وعاش طفولته فيه، حتى وفاة والده ثم انتقلت والدته إلى منزل آخر، وتزوجت وأنجبت أشقاءه الأربعة الذين رحلوا ولم يتبق على قيد الحياة سوى شقيقتين "منى وإيمان عطية"، ومنذ سنوات اشترى المنزل شخص آخر هو والمنزل المجاور له وحوله إلى جمعية خيرية لخدمة أهالى المنطقة، يتضمن الطابق الأول مسجدا والثانى مركزا طبيا وحضانة.



الجنايات تقضى بإعدام سفاح الجيزة فى اتهامه بقتل شقيقة زوجته

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل نادين طالبة كلية الحقوق، وشقيقة زوجته فاطمة، بعد ورورد الرأى الشرعى فى إعدامه.



التعليم: النتيجة النهائية لطلاب النقل تحدد بعد إضافة درجات الترم الثانى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الشهور الثلاثة مارس وأبريل ومايو لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، تضاف لدرجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول، وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة نتيجة الترم الثانى، لافتة إلى أن تقييم الطلاب فى صفوف النقل مرهون بنتيجة الفصلين الدراسيين فى الامتحانات المجمعة التى عقدت بالترم الأول وستعقد بالفصل الدراسي الثاني.



أبطال حادث قطارى سوهاج..️ شهامة بيت "أبو حجاب" بطهطا أنقذت عشرات الركاب.. لايف

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً مع أهالى بيت أبو حجاب بمنطقة بنهو فى مدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وهم سكان موقع حادث القطارين، والذين نفذوا وقفة بطولية وشهامة ورجولة أثناء وقوع الحادث، وذلك بالعمل على مساعدة المصابين فى الحادث ورفع المتوفين من موقع الحادث ونقلهم لعربات الإسعاف.



توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لليوم السادس على التوالى بسبب شدة الرياح

توقف حركة الصيد بميناء البرلس ، اليوم السبت ، لليوم السادس على التوالي ، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ الذى تتعرض لها البلاد ، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية .

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى ، إشارة من ميناء البرلس ، باستمرار توقف حركة الصيد ، اليوم السبت ، لليوم السادس ، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية ، أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما .



محافظ القاهرة: خروج 18 شخصا من مصابى عقار جسر السويس و6 حالات يتلقون العلاج

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خروج 18 حالة من مصابى عقار جسر السويس بالسلام، و6 حالات يتلقون العلاج، مؤكد استقرار حالاتهم، بمستشفى السلام، حيث تفقد المحافظ مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام.



الرعاية الصحية: استبدال صمام أورطى لمسنة بـ500 ألفا تحملت منها 300 جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح ثالث عملية استبدال صمام أورطى بالقلب باستخدام تقنية التافى (TAVI) لمُسِنة تبلغ من العمر 75 عامًا تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد.



الرئيس السيسي يوجه بتطبيق إجراءات صارمة بشأن السكة الحديد.. اعرف التفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذرى الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم اليكترونية حديثة، بالتوازى مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل امكانية حدوث بعض التأخير فى مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسئولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التى سوف يتم تطبيقها فى هذا الإطار، حيث أن اكتمال المنظومة بشكل نهائى هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.



الرئيس السيسي: أقصى درجات الرعاية لمصابى حادث سوهاج وصرف معاش ثابت وتعويضات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين فى حادث قطارى سوهاج، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.



تقارير أمام الرئيس السيسي بكافة تفاصيل حادث قطارى سوهاج وملابساته والتحقيقات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



الحماية المدنية تواصل البحث تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار وتنقذ 26 شخصا.. النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل.. والأمن يستمع لأقوال شهود العيان.. وتمركز 30 سيارة إسعاف ومطافي بمحيط الحادث.. فيديو وصور

يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، جهودهم المكثفة لرفع حطام عقار جسر السويس المنهار، والبحث عن المواطنين أسفل الركام، حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، من إنقاذ 26 شخصا، بعدما انهار عليهم عقار مكون من 10 طوابق بشارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس.



فوانيس رمضان تزين شوارع الغردقة.. أصحاب المحال: الإقبال على الشراء جيد عن العام الماضى.. الأقباط يشاركون المسلمين فرحة الشهر الكريم بشرائه.. والفانوس المصرى القديم يتفوق على الصينى والأسعار من 30 لـ500 جنيه

انتشرت أجواء شهر رمضان المبارك لتملأ شوارع الغردقة من جديد وملأت فوانيس رمضان شوارع المدينة السياحية من جديد وبدأ صانعو الكنافة فى الاستعداد والتجهيز للشهر الكريم، وكذلك الزينة المختلفة بالشوارع والمعلقة على المنازل، وسط أجواء روحانية تعم على سكان المدينة، وإقبال من المواطنين فى عملية الشراء لتزيين منازلهم على جدران حوائطهم كأحد أهم العادات والتقاليد التى عرفها المصريون على مر عقود من الزمن.



13 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، إلكترونيا ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى 13 معلومات مهمة عن الاختبارات الإلكترونية وموعد انطلاقها.



رئيس الوزراء: حادث جنوح السفينة فى قناة السويس استثنائى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن حادث جنوح السفينة فى قناة السويس، استثنائى، لاسيما وأن السفينة من أكبر الناقلات على مستوى العالم.