اليوم السابع
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%81 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر ختان الإناث

الجمعة، 26 مارس 2021 08:00 ص
%81 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر ختان الإناث الاستطلاع

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: " هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر جريمة ختان الإناث؟"، أيد 81% من القراء تكثيف الحملات.

 

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وأيد 81% من القراء، تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر جريمة ختان الإناث، فيما رفض 19% منهم تكثيف الحملات .

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة الدكتور المستشار حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه جاء متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.


استطلاع اليوم السابع

جريمة ختان الإناث

البرلمان

مجلس النواب

قانون العقوبات

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