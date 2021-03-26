اليوم السابع
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8 مصابين بحادث قطارى سوهاج يصلون مستشفيات أسيوط

الجمعة، 26 مارس 2021 07:43 م
8 مصابين بحادث قطارى سوهاج يصلون مستشفيات أسيوط موقع حادث تصادم قطارى سوهاج
أسيوط - هيثم البدرى - محمود مقبول

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قال مصدر بمديرية الصحة بأسيوط، إنه تم استقبال 8 مصابين من حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج بمستشفيات المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الإيمان العام وحالة إلى مستشفى صدفا المركزى وحالتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وأكد المصدر، أن مستشفيات أسيوط أعلنت حالة الطوارئ لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط والتنسيق مع مستشفى الجامعى بأسيوط ومستشفى المبرة لتكون على أهبة الاستعداد تحسبًا لاستقبال مصابى حادث تصادم قطارين بسوهاج، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أى جهة للمساندة.

وكان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات بالمحافظة يفيد تلقيهم إشارة عن وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا.

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط، مدير مرفق إسعاف أسيوط بالدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة، حيث تم إرسال 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بمحافظة سوهاج للمساعدة فى نقل المصابين فضلا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتين إطفاء وسيارات إنقاذ نهرى وبرى وتأمين، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة للمحافظة لإرسالها إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة إذا تطلب الأمر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

 


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