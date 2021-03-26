12 خدمة جديدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل للمنتفعين.. اعرف التفاصيل

وكان الدكتور أحمد السبكي، أكد تحديث مدخلات الخدمة الصحية بهدف تقديم خدمة عالية الجودة والذي يعتمد على معرفة الشرائح السكانية والديموجرافية للمنتفعين ويتحدد بناء عليها آليات وطبيعة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين، والتي وصلت خلال تلك الفترة إلى أكثر من 3.5 مليون خدمة صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منهم 1.6 مليون خدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب الخدمات الطبية ذات المستوى الأعلى والمقدمة من خلال المستشفيات الثمانية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.



يذكر أنه جرى استحداث نظام جدول لأجور العاملين بهدف جذب القوى البشرية للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وفروعها طبقًا للإمتداد المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ما يعد إحدى أولويات الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره من أهم تطور البناء المؤسسي، لافتًا إلى أن لائحة الإجور التي أقرتها الهيئة أصبحت من أهم عوامل الجذب للكفاءات الطبية المهاجرة خارج مصر، للعودة والعمل بداخل مصر، وهو ما تصبو إليه الهيئة لتصل إن تكون مستقبل صحة مصر.