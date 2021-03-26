اليوم السابع
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وزير المالية: تكليفات الرئيس تعكس إصرار الدولة على محاسبة المتسبب بحادث القطارين

الجمعة، 26 مارس 2021 08:36 م
وزير المالية: تكليفات الرئيس تعكس إصرار الدولة على محاسبة المتسبب بحادث القطارين قطاري سوهاج
كتب أحمد يعقوب - محمد أسعد

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نعى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته.
 
أعرب وزير المالية، في بيان صحفي، عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، وذويهم، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويرزقهم السكينة، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
 
أشار الوزير، إلى أن التكليفات الرئاسية للحكومة، التى صدرت فور هذا الحادث الأليم الذى يعتصر قلوبنا، تعكس إصرار الدولة على، ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أن هناك تعليمات من الرئيس بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة للمصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين، موضحا أن الرئيس وجه بمضاعفة أرقام التعويضات لتصل إلى 100 ألف جنيه لحالات الوفاة ومن 20 إلى 40 ألف جنيه للمصابين.
 
 

المالية

التعاون الدولى

قطار سوهاج

حادث سوهاج

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