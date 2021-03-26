اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 05:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى: يمكن العمل مع روسيا فى بعض المجالات رغم التحديات

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى: يمكن العمل مع روسيا فى بعض المجالات رغم التحديات أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن هناك مجالات يمكن لواشنطن أن تعمل مع روسيا فيها، على الرغم من التحديات التى تمثلها موسكو، حسب تعبيره.

 

وأضاف بلينكن فى تصريح لقناة "يورونيوز"، نشر نصه على موقع الخارجية الأمريكية ، أن روسيا كانت تشكل "موضوعا كبيرا فى مناقشات الناتو هذا الأسبوع"، وأن هناك "قلقا مشتركا بشأن بعض الأعمال العدائية من جانبها".

 

وبحسب "روسيا اليوم"، قال بلينكن إن أنظمة الأسلحة الجديدة التى تطورها روسيا تثير قلق واشنطن وحلفائها، وتابع: "أعتقد أن هناك تقييما مشتركا للتحديات التى تمثلها روسيا وكذلك التزاما مشتركا للوقوف معا فى التصدى لها".

 

وأضاف: "نحن ندرك أيضا أنه قد تكون هناك مجالات يمكننا العمل معا فيها بناء على مصالحنا المشتركة"، مشيرا إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، والرقابة على الأسلحة.

 

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات بممارسة أى أعمال عدائية ضد دول أخرى، بما فيها التدخلات المزعومة فى الانتخابات والهجمات السيبرانية كما أكدت أنها ليست طرفا فى النزاع فى منطقة دونباس شرقى أوكرانيا.

 

 


وزير الخارجية الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

روسيا

أخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة