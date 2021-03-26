وزير الخارجية الأمريكى: يمكن العمل مع روسيا فى بعض المجالات رغم التحديات

كتب وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن هناك مجالات يمكن لواشنطن أن تعمل مع روسيا فيها، على الرغم من التحديات التى تمثلها موسكو، حسب تعبيره.

وأضاف بلينكن فى تصريح لقناة "يورونيوز"، نشر نصه على موقع الخارجية الأمريكية ، أن روسيا كانت تشكل "موضوعا كبيرا فى مناقشات الناتو هذا الأسبوع"، وأن هناك "قلقا مشتركا بشأن بعض الأعمال العدائية من جانبها".

وبحسب "روسيا اليوم"، قال بلينكن إن أنظمة الأسلحة الجديدة التى تطورها روسيا تثير قلق واشنطن وحلفائها، وتابع: "أعتقد أن هناك تقييما مشتركا للتحديات التى تمثلها روسيا وكذلك التزاما مشتركا للوقوف معا فى التصدى لها".

وأضاف: "نحن ندرك أيضا أنه قد تكون هناك مجالات يمكننا العمل معا فيها بناء على مصالحنا المشتركة"، مشيرا إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، والرقابة على الأسلحة.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات بممارسة أى أعمال عدائية ضد دول أخرى، بما فيها التدخلات المزعومة فى الانتخابات والهجمات السيبرانية كما أكدت أنها ليست طرفا فى النزاع فى منطقة دونباس شرقى أوكرانيا.