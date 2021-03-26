وزيرة الصحة تتابع مستشفى طهطا العام لزيارة مصابى حادث قطارى سوهاج.. فيديو

هيثم البدرى

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مساء اليوم الجمعة، مستشفى طهطا العام لزيارة مصابى حادث قطارى سوهاج.

وقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خالص التعازى لكل من فقد ذويه فى حادث قطارى سوهاج، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قالت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، إنه تم إبلاغ الإسعاف الساعة 12.04، مضيفة أنه تم ضخ عربات الإسعاف، ووصلت إلى 105 سيارات إسعاف من سوهاج ودعم من محافظات مجاورة.

وتابعت: "نقلنا 165 حالة إصابة والوفيات لا زالت 32 حالة وفاة، وأخلينا 100 % من الإصابات حتى الآن من الموقع، وفتحنا كل مخازن التموين الطبي بالمحافظة، وبالتنسيق مع القوات المسلحة وتعليمات الرئيس السيسى، وتم توجيه طائرتين بهما 52 من أفراد الأطقم الطبية من القاهرة".