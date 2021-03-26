اليوم السابع
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وزيرا النقل والصحة يتوجهان لسوهاج من الغردقة لمتابعة حادث قطار طهطا

الجمعة، 26 مارس 2021 02:09 م
وزيرا النقل والصحة يتوجهان لسوهاج من الغردقة لمتابعة حادث قطار طهطا حادث تصادم قطارين بطريق طهطا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كشفت مصادر بمحافظة البحر الأحمر، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان غادرا مدينة الغردقة متجهين لمحافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري طهطا، بعد وصولهما الغردقة مساء أمس لمشاركتهما رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء افتتاح منتجع سياحي بمدينة الغردقة.

وأكدت المصادر، أن الوزيرين غادرا مدينة الغردقة من الطريق البري البحر الأحمر - سوهاج، لمتابعة الحادث والوقوف على أسباب وقوعه وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين في الحادث .
 
 
وكان بث "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من موقع حادث اصطدام قطارين، ركاب بآخر مكيف، خلال مروره بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، حيث أكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.
 
ورصد "اليوم السابع" خلال البث المباشر على صفحة "اليوم السابع" ضحايا الحادث الأليم والمصابين خلال تواجدهم بالمنطقة وقيام الأهالى بمحاولات لإنقاذ المصابين على شريط السكة الحديد.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ، وصلوا مساء أمس الخميس، الغردقة، لافتتاح منتجع سياحي جنوب المدينة ، تم إنشاؤه على أرض ملك وزارة قطاع الاعمال العام، وقام الوزير فور وصوله بتوجه لمقر اقامته وادي صلاة الجمعة داخل الفندق وقام بافتتاح الفندق.

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النقل

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