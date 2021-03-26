وزيرا النقل والصحة يتوجهان لسوهاج من الغردقة لمتابعة حادث قطار طهطا

وأكدت المصادر، أن الوزيرين غادرا مدينة الغردقة من الطريق البري البحر الأحمر - سوهاج، لمتابعة الحادث والوقوف على أسباب وقوعه وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين في الحادث .

وكان بث "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من موقع حادث اصطدام قطارين، ركاب بآخر مكيف، خلال مروره بمدينة طهطا فى محافظة سوهاج، حيث أكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.