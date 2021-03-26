اليوم السابع
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هنرى كيسنجر: واشنطن بحاجة إلى التفاهم مع الصين وإلا ستخاطر بالدخول فى صراع

الجمعة، 26 مارس 2021 09:00 م
هنرى كيسنجر: واشنطن بحاجة إلى التفاهم مع الصين وإلا ستخاطر بالدخول فى صراع هنرى كيسنجر الدبلوماسى الأمريكى المخضرم
لندن (رويترز)

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قال الدبلوماسى الأمريكى المخضرم هنرى كيسنجر، إن على الولايات المتحدة الوصول إلى تفاهم مع الصين حول نظام عالمى جديد لضمان الاستقرار وإلا سيواجه العالم فترة خطيرة مثل تلك التى سبقت الحرب العالمية الأولى.

وكان لكيسنجر (97 عاما) تأثير كبير على بعض أهم الأحداث السياسية فى حقبة السبعينيات من القرن الماضى أثناء عمله وزيرا للخارجية فى عهد الرئيسين الجمهوريين السابقين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

 

وقال كيسنجر فى كلمة عبر زووم بفاعلية أقامها المعهد الملكى للشؤون الدولية فى لندن إن الأمر المهم يتعلق بما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الوصول إلى تفاهم مع الصين حول نظام عالمى جديد. وأضاف "إذا لم نصل إلى هذه النقطة وإذا لم نصل إلى تفاهم مع الصين بهذا الشأن فسنكون إذن فى الوضع الذى سبق الحرب العالمية الأولى فى أوروبا حيث كانت الصراعات المستمرة تحل على أساس فورى لكن أحدها كان يخرج عن السيطرة فى مرحلة ما".

 

وتابع "الأمر الآن أكثر خطورة مما كان عليه فى السابق". وأضاف أن الأسلحة فائقة التكنولوجيا التى يمتلكها الجانبان قد تؤدى إلى صراع خطير للغاية.

 

وذكر أن الولايات المتحدة ستجد على الأرجح أن من الصعوبة بمكان أن تتفاوض مع خصم مثل الصين سرعان ما سيتفوق ويصبح أكثر تقدما فى بعض المجالات.

 

وأوضح أن المسألة الأخرى هى ما إذا كانت الصين ستقبل بهذا النظام الجديد مشيدا بمهاراتها فى تنظيم نفسها لتحقيق تقدم تكنولوجى تحت سيطرة الدولة.

 

لكنه قال إن على الغرب أن يرتقى بآدائه، وأضاف "يتعين على الغرب أن يؤمن بنفسه... إنها مشكلتنا الداخلية وليست مشكلة صينية".

 


هنرى كيسنجر

واشنطن

الصين

الدخول فى صراع

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الحرب التجارية

أخبار الصين

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