نظر أولى جلسات محاكمة 12 متهما بقضية "خلية داعش العجوزة" غدا

كتب إيهاب المهندس

تعقد الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة".

وكانت محكمة الاستئناف، حددت جلسة غدا السبت الموافق 27 مارس الجارى، لبدء محاكمة المتهمين بالقضية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من مصطفى عبد الهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم في غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.